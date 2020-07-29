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KARDEMİR'de dış denetim süreci tamamlandı

29.07.2020 - 18:05
KARDEMİR'de dış denetim süreci tamamlandı | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetçileri tarafından başlatılan dış denetim sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan yazılı açıklamada, üretim ve ürün geliştirme çalışmalarını her geçen gün bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan fabrikanın, sahip olduğu belgelerin yenilenmesiyle, bu alanlarda olan yeterliliğini ve kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO 10002, Çevre Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001, Laboratuvar Yönetim Sistemi TS ISO/IEC 17025, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 2700, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001, Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001, Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001 gibi sektörünün olmazsa olması belgelerine sahip olan KARDEMİR, yaklaşık olarak 1 hafta süren denetimlerin sonunda ihalelere katılabilme ve müşteri memnuniyeti sağlama gibi unsurlardaki yeterliliğini tekrar kanıtlamış oldu." denildi.

"ÜRETİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAYI HEDEFLEMEKTEDİR"

Demir ve çelik sektörünün rekabetçi ortamında var olmanın birinci şartının kaliteli üretim ve yüksek müşteri memnuniyeti olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, belirlenen standartlardan taviz vermeden üretmeye ve bu ülkeye katma değer yaratmaya devam edecektir. Yakın zamanda yayınlamış olduğumuz sürdürülebilirlik raporumuza uyum çerçevesinde bu tür belgelendirme çalışmalarına önem veriyor, denetim başarılarımızın da sürdürülebilir olması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin sayılı entegre üretim tesislerinden biri olan KARDEMİR, 50'yi aşkın üretim ve idari ünitesiyle uyum içinde çalışmakta ve üretimini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir."


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