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KARDEMİR ilk yarı karını açıkladı

07.08.2019 - 11:39
KARDEMİR ilk yarı karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR'in 6 aylık satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 arttı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bu yılın ilk yarısında 102,6 milyon lira net kar elde etti. Fabrikadan yapılan açıklamada, şirketin, 2019 yılının ikinci çeyreğini de karlı bir şekilde geride bıraktığı belirtildi. Şirketin, kamuoyuna açıklanan 2019 yılı 6 aylık konsolide mali tablolarına göre satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 artarak 3 milyar 275 milyon liraya, satış miktarının ise yüzde 5,5 artışla 1,19 milyon tona ulaştığı bildirildi. Açıklamada, "İlk 6 aylık veriler ışığında Türkiye ortalama çelik üretiminin yüzde 20,1 düştüğü ve sektördeki firmaların çeşitli sıkıntılar yaşadığı bu dönemde yüzde 13,9 FAVÖK marjı elde eden şirketimizin net karı ise piyasa beklentisi olan 72 milyon lirayı yüzde 42 aşarak 102,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Şirketin, sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergilediği, ticaret savaşları, sektörde yaşanan talep daralması ve kurda olağan dışı hareketlenmeler gibi etkenlere rağmen karlılığını devam ettirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretim tarafında da kapasite artışlarına yönelik yatırımlarımız nedeniyle bazı üretim birimlerimizin durdurularak bakıma alınmasına rağmen 2. çeyrekte de yüksek üretim tonajlarıyla bütçe hedefleri gerçekleştirilmiştir. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir yatırım ve üretim stratejisi izleyen şirketimizin, üretimde ve verimliliklerde sağladığı artışla piyasa şartlarına bağlı dinamik satış politikası, etkin satın alma faaliyetleri ve sıkı mali yönetim elde edilen karlılıkta önemli rol oynamıştır.

Yılbaşında belirlenen ve yönetim kurulumuz tarafından onaylanan üretim, yatırım, satış ve satın alma gibi faaliyet bütçelerinde istenilen performanslara 2. çeyrek sonunda da ulaşılmıştır. 4. Yüksek Fırında devam eden yenileme çalışmalarıyla çelikhane bölgesinde devam eden kapasite artışına yönelik yatırımların ekim sonuna kadar tamamlanması planlanmış olup, bu yatırımlarla birlikte üretimde sağlanacak olan artışın gelecek yıl mali performanslara da pozitif yansıması beklenmektedir. Mali sonuçların tüm paydaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." 


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