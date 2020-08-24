KARDEMİR Genel Kurulu yapıldı | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, üretimlerini artıracak yatırımları hızla tamamlayacaklarını bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda, fabrikanın 2019 yılı faaliyetleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Yolbulan, son iki yıldır küresel ekonomide sert dalgalanmaların yaşanmasının, ABD ile başlayan AB ile devam eden koruma tedbirlerinin, küresel ticareti yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Birçok etken ve salgın nedeniyle çelik sektörünün küçüldüğüne işaret eden Yolbulan, "KARDEMİR olarak yönetimimizin ana hedefi; gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ölçek ekonomisine uygun bir büyüme sağlamak, artan üretim hacmini devletimizin de büyük önem verdiği savunma sanayi, yerli otomotiv sanayi ve demir yolu ekipmanları başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlere kaydırmak. Ayrıca hedefimiz; verimliliklerimizi artırarak maksimum ürün ve hizmet kalitesiyle karlılığı yakalamak, çevresel ve sosyal gereksinimleri tam anlamıyla karşılamak ve elde edilen değerle başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ve mutluluğunu sağlamaktır." diye konuştu.

"YEŞİL KARDEMİR HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Yolbulan, bugün için 2,5 milyon tona ulaşmış üretimlerini 3,5 milyon tona çıkaracak yatırımları hızla tamamlayacaklarını vurgulayarak, "Böylelikle hem katma değeri yüksek ürün çeşitliliğimizi artırmak hem de piyasa beklentilerini daha yüksek karşılama imkanı bulacak ve şirketimizin rekabet gücünü artıracağız. Tüm bunları yaparken de çevre yatırımlarımızı tamamlamış çevreye saygılı yeşil KARDEMİR hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Salgın hastalıkların yaşandığı dönemin, tarihsel gelişimi de değiştirdiğine, sosyal ve ekonomik yeni bir düzeni beraberinde getirdiğine işaret eden Yolbulan, şunları kaydetti:

"Tarihin en ölümcül salgınlarından biri olan vebadan milyonlarca insan hayatını kaybetmiş ama insanlık yaşanan hastalıkla birlikte yeni bir yaşam biçimi ve ekonomi düzeni kurmuştur. Bugün de benzer bir değişim süreci yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde online toplantılara alıştık, birçok faaliyet sanal ortamlara taşındı bile. Bu değişim belki de yeni bir endüstri devriminin habercisidir. Yazılım dünyası çok hızlı ve büyük gelişimlere gebe. KARDEMİR de bu dijital değişim sürecini geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlatmıştı. Görünen o ki yeni dönem tüm süreçleri daha çok dijital dünyaya taşıyacak, daha hızlı ve esnek üretim yapısına sahip olanların rekabet güçleri o oranda daha fazla olacaktır. Bu bağlamda bu sene başlattığımız ve yıl sonunda bitirme hedefi koyduğumuz Steel 4 Hana projesine büyük önem veriyoruz."

Daha önce bir kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir kez de çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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