Kapasite kullanımı oranı açıklandı

Kapasite kullanım oranını eylül ayında bir önceki aya göre 1.6 puan azaldı.

Merkez Bankası, eylül ayın kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 75,8'e geriledi.

Eylül ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu gözlendi.