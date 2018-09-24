‹ Önceki Haber Assan Hanil'den Avrupa hamlesi Assan Hanil'den Avrupa hamlesi Sonraki Haber › Reel kesim güven endeksi geriledi Reel kesim güven endeksi geriledi

Kapasite kullanımı oranı açıklandı

24.09.2018 - 14:43
Kapasite kullanımı oranı açıklandı

Kapasite kullanım oranını eylül ayında bir önceki aya göre 1.6 puan azaldı.

Merkez Bankası, eylül ayın kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 75,8'e geriledi.

Eylül ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu gözlendi.


‹ Önceki Haber Assan Hanil'den Avrupa hamlesi Assan Hanil'den Avrupa hamlesi Sonraki Haber › Reel kesim güven endeksi geriledi Reel kesim güven endeksi geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.547 Değişim: 0,00% Hacim : 10.748 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.782 24.09.2018 Yüksek 99.562
Açılış: 98.284
6,1639 Değişim: 0,19%
Düşük 6,1301 25.09.2018 Yüksek 6,1674
Açılış: 6,15205
7,2375 Değişim: 0,05%
Düşük 7,1982 25.09.2018 Yüksek 7,2504
Açılış: 7,23395
237,61 Değişim: 0,20%
Düşük 236,29 25.09.2018 Yüksek 237,76
Açılış: 237,13
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.