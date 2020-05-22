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Kapasite kullanım oranı yükseldi

22.05.2020 - 10:56
Kapasite kullanım oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7'ye ulaştı.

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