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Kapasite kullanım oranı yükseldi

24.06.2019 - 10:22
Kapasite kullanım oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 717 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. 

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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,6'ya çıktı. 


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