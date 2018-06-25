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Kapasite kullanım oranı yükseldi

25.06.2018 - 15:04
Kapasite kullanım oranı yükseldi

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 78.3'e yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Haziran ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 78.3'e yükseldiğini açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 78.1 seviyesinde gerçekleşti.

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Reuters'in haberine göre; TCMB'den yapılan açıklamada, "2018 yılı Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken; yatırım malları ile ara mallarda azalış gözlenmektedir" denildi.


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