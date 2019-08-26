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Kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi

26.08.2019 - 10:50
Kapasite kullanım oranı ağustosta yükseldi | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,6'ya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 790 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,3 puan yükselerek yüzde 76,2 oldu. 


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