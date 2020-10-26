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Kapasite kullanım oranı açıklandı

26.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 75,4 oldu. Önceki veri yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 74,9'a ulaştı.


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