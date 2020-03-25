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Kapasite kullanım oranı açıklandı

25.03.2020 - 10:14 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı mart ayında yüzde 75.3 oldu.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.804 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye düştü.


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