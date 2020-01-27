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Kapasite kullanım oranı açıklandı

27.01.2020 - 10:05 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında yüzde 75.50 oldu; önceki veri yüzde 77.00 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1784 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8'e düştü.


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