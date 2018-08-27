Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı ağustos ayında yüzde 77.8'e yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 77.8'e yükseldiğini açıkladı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 77.6 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "2018 yılı Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içeceklerde azalış gözlenmektedir. Dayanıksız tüketim mallarında ise değişim gözlenmemektedir" denildi.