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KAP'a açıklama yapıldı! Boyner Perakende'nin adı değişti

28.08.2019 - 08:48 | Son Güncelleme :
KAP'a açıklama yapıldı! Boyner Perakende'nin adı değişti | Ekonomi Haberleri

Boyner Holding ve Mayhoola arasındaki satış sürecinin tamamlanmasının ardından Boyner Perakende'nin unvanında değişiklik yapıldı.

Boyner Holding ve Mayhoola'nın Boyner Perakende portföyünü paylaşıp ortaklığı sonlandırmasıyla birlikte Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi'nin toplam yüzde 43.91 Boyner Perakende hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1.4 dolar) bedelle satın almıştı.

Bu gelişmenin ardından Mayhoola harekete geçti. Boyner Perakende’nin unvanında değişiklik yapıldı. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi’nin adı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi olarak değişti.

Şirketten KAP’a unvan değişikliği şöyle duyuruldu:

Şirketimizin, 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.

SATIŞ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43.91 Boyner Perakende hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1.40 dolar) bedelle satın aldı. Buna karşılık Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100’üyle birlikte “Altınyıldız” ve “Altınyıldız Classics” markalarını 354-417 milyon TL aralığında belirlenecek bedelle devralmak için anlaşmıştı.

Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 98.01 çoğunluğu Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in oldu.


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