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Kanada resesyon kapısında mı?

19.06.2018 - 08:18
Kanada resesyon kapısında mı?

Kanada'nın önde gelen bankalarından Scotiabank'ın ekonomistleri tarafından hazırlanan son raporda, Kanada ekonomisinin ABD ile girilen gümrük tarifesi savaşı nedeniyle resesyona girebileceği ileri sürüldü.

ABD yönetiminin, çelik ve alüminyum ürünleri için artırdığı gümrük tarifelerine Kanada'yı da eklemesinin ardından yaşanan tartışmaların, başta Kanada olmak üzere Meksika ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ekonomilerini resesyona sokacağı iddia edildi.

Kanada'nın önde gelen bankalarından Scotiabank'ın ekonomistleri Brett House, Juan Manuel Herrera, Rene Lalonde ve Nikita Perevalov tarafından hazırlanan raporda, ABD ile girilecek bir ticaret savaşının Kanada ekonomisini durgunluğa sürükleyeceği uyarısı yapıldı.

Raporda, tamamen dışa açık küresel ticaret savaşının neden olacağı bir bozulmanın, sadece Kanada değil Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika'nın ekonomilerini durgunluğa sürükleyeceği konusuna dikkat çekildi.

ABD KORUMACILIĞININ BÜYÜMEYE OLUMSUZ ETKİSİ

Scotiabank ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda; ABD'nin ortaklarıyla olan tüm ticari ilişkilerini koparması ve ortalama yüzde 20'lik bir tarifeyi uygulaması halinde Kanada ve Meksika ekonomilerinin 2020'de bunun etkileri ile yüz yüze geleceği ikazında bulunuldu. Rapora göre bu durum, Kanada ekonomisinin yüzde 1.8 oranında küçülmesi anlamına geliyor.

Raporda, "ABD’deki korumacılığın artması, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ortaklarının ekonomilerinin her birinde büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor." denilirken, ABD yönetimi ve Kanada gibi geleneksel ABD müttefikleri arasındaki yoğun ticaret savaşının ekonomik sonuçları öngörülmeye çalışılıyor.

NAFTA FİİLEN BİTTİ YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e 50 milyar dolarlık yeni gümrük vergileri uygulanacağına dair kararı, uygulamanın başlayacağı 6 Temmuz tarihini beklerken, bu kararın dünyanın en büyük iki ekonomisini bir ticaret savaşına daha da yakınlaştıracağı tesbiti yapılıyor. Raporda, "Yaşanan bu türbülans boyunca, Kanada, Meksika ve ABD'nin NAFTA'yı yeniden müzakere etme çabaları da büyük ölçüde durdu." denilirken, Kanada ekonomi çevrelerinde bir süredir dillendirilen "NAFTA fiilen bitti" yorumlarına da destek verildi.

BİRE BİR MİSİLLEME VERGİLER

ABD yönetiminin, çelik ve alüminyum ürünleri için artırdığı gümrük tarifeleri listesine Kanada'yı da eklemesi ile başlayan iki ülke arasındaki gerginlik, son olarak Kanada'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde tavan yapmış, ABD Başkanı Trump, zirvenin sonuş bildirgesine imza koymamıştı.

G7 Zirvesi sonrası yapılan açıklamaları “hakaret” olarak kabul eden Kanada Parlamentosu, ABD yönetimi ve yetkililerinin açıklamalarını kınayan bir karar almıştı. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin uygulayacağı tüm vergilere karşı, bire bir misilleme vergiler koyacaklarını açıklamıştı.


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