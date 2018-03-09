Kamu bankasından büyük satış! Daha öncede denemişti

Kalkınma Bankası 54 gayrimenkulunu bir türlü satamadı. İlk satış kararı 23 Kasım 2017’de alındı, sadece 17 gayrimenkula 5.1 milyon lira teklif gelince yönetim uygun görmedi. Şimdi ilk ihale 18 Nisan’da.

Şebnem TURHAN

Türkiye Kalkınma Bankası, yönetim kurulu kararıyla çeşitli illerdeki 54 adet gayrimenkulunu satışa çıkardı. Hem gazeteler ilan veren hem de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildiren Kalkınma Bankası toplam 91.5 milyon liralık muhammen bedelle satışa çıkıyor. Ama bu bankanın bu gayrimenkuller için ilk ilanı değil. İlk olarak 23 Kasım 2017’de bu 54 gayrimenkulu satmaya çalışan banka sadece 17 gayrimenkul için gelen 5 milyon 137 bin 500 liralık teklifi kabul etmemiş ve satış sürecini devam ettirmişti. Şimdi yeniden ihaleye çıktı.

Satılacak gayrimenkullerin en yüksek muhammen bedellisi Tekirdağ’daki fabrika mülkü. 52 bin 270 metrekarelik alanda fabrika binası, üç katlı betonarme idari bina, kazan dairesi ile makine ve teçhizatlar bulunuyor. 7 milyon 17 bin liralık muhammen bedelli diğer bir gayrimenkul de Adıyaman’da ve 25 bin 300 metrekarelik alandı. Bu alanda da betonarme bir fabrika binası ile tarla bulunuyor. Ordu’daki fındık bahçesi ile plastik fabrikası ve makine teçhizat ise 6 milyon 43 bin 300 liralık muhammen bedelle satışa çıkmış.

Kalkınma Bankası kapalı zarfla teklif alma (teklif sahiplerini artırmaya davet ederek) usulüne göre peşin satış yapacak. Bu satışlar KDV’den muaf olacak. İlk ihale 18 Nisan günü yapılacak ve satılamayan gayrimenkullerin ihalesi de sürekli satış yöntemiyle takip eden her ayın son iş günü aynı usullerle yapılacak. Her gayrimenkul için belirlenen yüzde 3 geçici teminat tutarı teklif mektubu ve şartname ile bankaya ulaştırılacak. Gayrimenkullere muhammen bedel üzerinde gelen tüm teklifler değerlendirmeye alınacak.

Kalkınma Bankası’nın yüzde 99.08 hissesi Hazine Müsteşarlığı’na ait. Kalan pay Borsa İstanbul’da işlem görüyor.