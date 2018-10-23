Kamu bankalarından 20 milyarlık temettü bekleniyor | Ekonomi Haberleri

2019 yılı bütçe teklifinde KİT ve kamu bankalarından gelecek gelir 24.3 milyar lira olarak belirlendi.

Bunun 20 milyar lirası kamu bankalarından elde edilecek temettü gelirinden gelecek. Temettü geliri başta Merkez Bankası olmak üzere Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının elde ettiği kârların bütçeye aktarılmasıyla elde ediliyor. Merkez Bankası 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı 21.5 milyar lira kâr elde etti. 2018 yılında açıklanan kârı üzerinden 3 milyar lira kurumlar vergisi ödendi. Vergi sonrası kâr olan 18.4 milyar liranın belli bir kısmı ihtiyat akçesi olarak ayrılıyor. Kalan kısım Hazine’ye aktarılıyor.

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Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerinde Merkez Bankası’nın aktardığı 12.4 milyar lira yer alırken, Ziraat Bankası’ndan herhangi bir aktarım yer almıyor. 2017 yılında ise Ziraat Bankası 250 milyon lira aktardı. Bu durumda 2019 yılında bütçeye aktarılacak 20 milyar liranın büyük bir kısmının Merkez Bankası’ndan gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın 2018 yılının tamamına ilişkin faaliyet kârı gelecek yıl mart ayı sonlarında netleşecek. Nisan ayında hissedarlar genel kurulu olduğunda da kamuoyuna açıklanacak. Vergisi ödendikten sonra da kalan kâr Hazine’ye aktarılacak.

Merkez Bankası 2014 yılında kârı üzerinden Hazine’ye 3.4 milyar lira, 2015 yılında 5.8 milyar lira, 2016 yılında 9.3 milyar lira, 2017 yılında 6.4 milyar lira ve 2018 yılında da 12.4 milyar lira aktardı. Bütçe teklifine göre 2019 ve 2020 yıllarında kamu bankalarından gelecek temettü gelirinin büyük oranda gerileyeceği ve milyar düzeyinden milyonlu rakamlara ineceği tahmini yer alıyor. Kamu bankalarından 2020 yılında 9 milyon, 2021 yılında ise 11 milyon temettü geliri gelmesi bekleniyor.

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