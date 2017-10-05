‹ Önceki Haber Konut satışında hedef 1,5 milyon Konut satışında hedef 1,5 milyon Sonraki Haber › 'Torba Tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonunda 'Torba Tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kahveye AB ayarı geldi

05.10.2017 - 14:49 | Son Güncelleme : 05.10.2017 - 15:14

Öğütülmüş ve çözünebilir kahvelerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

##$HABER_1441130$##

Buna göre, öğütülmüş kahve ve çözünebilir kahvelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin kriter değişti. Avrupa Birliği'nin direktifiyle uluslararası standartlarda bulunmaması ve diğer kriterlerin (ksiloz ve glukoz miktarı) taklit ve tağşiş tespitinde yeterli olması nedeniyle "suda çözünen külün alkaliliği"ne ilişkin kriter, tebliğ kapsamından çıkarıldı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • Gıda
  • Kahve
  • Kahve tebliği
‹ Önceki Haber Konut satışında hedef 1,5 milyon Konut satışında hedef 1,5 milyon Sonraki Haber › 'Torba Tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonunda 'Torba Tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonunda
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
104.390 Değişim: -0,15% Hacim : 2.594 Mio.TL Son veri saati : 15:17
Düşük 104.204 05.10.2017 Yüksek 105.048
Açılış: 104.796
3,5705 Değişim: -0,04%
Düşük 3,5666 05.10.2017 Yüksek 3,5801
Açılış: 3,5718
4,1957 Değişim: -0,15%
Düşük 4,1932 05.10.2017 Yüksek 4,2140
Açılış: 4,202
146,51 Değişim: 0,07%
Düşük 146,30 05.10.2017 Yüksek 146,91
Açılış: 146,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.