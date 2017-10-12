"Kademeli faiz artışları uygun"

San Francisco Fed Başkanı Williams, Salt Lake City'de açıklamalarda bulundu.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Salt Lake City'de açıklamalarda bulundu. Williams, önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak kademeli faiz artışlarının uygun olacağını söyledi.

Williams, bilançonun daraltılma kararının güçlü bir destekçisi olduğunu savundu ve bankanın bilançosunun daraltılmasının yaklaşık dört yılı bulacağını belirtti.

San Francisco Fed Başkanı, son olarak enflasyonun bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesine önümüzdeki birkaç yıl içinde ulaşacağını ifade etti.