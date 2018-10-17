"Kademeli faiz artırımları ekonomi için en iyi yol"

San Francisco Fed Başkanı Daly, kademeli faiz artırımlarının ekonomiyi rayında tutmak için en iyi yol olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın, genişlemeci finansal koşullardan, mali teşvikten ve yurt dışındaki güçlü büyümeden kaynaklanan olumlu gelişmelere karşın, ekonomiyi enflasyonun çok yükselmesine izin vermeden büyüme yolunda tutmak için faizi kademeli yükseltmekte olduğunu söyledi. Daly, "Bir enstruman, iki amacımız var ve cerrahi hassasiyet yok" dedi.

Daly'nin Massachusetts'te Wellesley College'ta yaptığı konuşma, 1 Ekim'de San Francisco Fed Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklama oldu.

"Beklentimize nazaran aşırı hızlı GSYH büyümesine sahibiz" diyen Daly, "İşgücü piyasası çok iyi ve hemen hemen herkesin tam istihdam olarak düşündüğü yerden daha ileride" şeklinde konuştu.

Daly, faizler konusunda, "Faizleri çok hızlı artırmak istemezsiniz, bu nedenle oyunda önde olmak istersiniz" dedi.

Kendi yaklaşımının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yaklaşımı ile uyumlu olduğunu söyleyen Daly, "Biaz düşüş şeklinde hisse senedi piyasalarında görülen düzeltme hareketi endişe verici bir durum değil" değerlendirmesinde bulundu.

Daly, "Düzeltme gibi bir hareket olduğunda, insanlar tek bir sebep ister, ancak asıl durum öyle olmaz" dedi. Daly'nin bu yıl (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunuyor.

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