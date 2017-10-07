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"Kademeli faiz artırımı sürdürülmeli"

07.10.2017 - 11:18

New York Fed Başkanı Dudley, Fed'in kademeli olarak faiz artırmasına devam etmesini desteklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, Fed'in kademeli olarak faiz artırmasına devam etmesini desteklediğini söyledi.

Ekonomi Eğitimi Konseyi'nin New York'taki etkinliğinde konuşan Dudley, ABD ekonomisi, Fed'in faiz politikası ve enflasyon seviyesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dudley, enflasyonun Fed'in hedeflediği yüzde 2'lik seviyenin altında kalmayı sürdürmesinin kendisini de şaşırttığını ifade ederek, buna rağmen Fed'in kademeli olarak faiz artırma politikasına devam etmesi gerektiğini savundu.

ABD ekonomisinin büyüme öngörüsünün yüzde 2'nin biraz üzerinde olduğuna işaret eden Dudley, düşük işsizlik, istihdamdaki artış ve artan ücretlerin kişisel gelirleri yükselttiğine dikkati çekti ve tüketici harcamalarının gelecek çeyreklerde artacağını öngördüğünü belirtti.

Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının sonuçlarına da değinen Dudley, ulusal ekonomi göz önüne alındığında bu kasırgaların etkilerinin "ılımlı" olacağını dile getirdi. Dudley, "Doğa felaketleri ilk başta ekonomik faaliyetleri düşürür. Ancak, toparlanma ve yeniden yapılandırma başlayınca bu tür felaketler ekonomik faaliyetlerin artmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Dudley'nin bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) oy kullanma hakkı bulunuyor.

FOMC, 31 Ekim-1 Kasım ve 12-13 Aralık olmak üzere bu sene iki toplantı daha yapacak.


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