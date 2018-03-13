JPMorgan'dan Türkiye değerlendirmesi

JPMorgan, "Türkiye'de cari açık finansmanında zorlukla karşılaşılmaması cesaret verici. Altın ithalatının ivme kaybetmesi ile birlikte dış dengelerde zayıflamanın yavaşlayacağına inanıyoruz" açıklaması yaptı.

TCMB'nin dün açıkladığı Ocak ayı cari işlemler dengesi verilerini değerlendiren JPMorgan, güçlü iç talep, yüksek enerji fiyatları ve özellikle güçlü altın ithalatının Türkiye'nin cari işlemler açığını genişlettiğini bildirdi. Ancak JPMorgan, bu cari işlemler açığının finansmanında zorlukla karşılaşılmamasının cesaret verici olduğunu da vurguladı.

Ocak ayında yüksek enerji fiyatları ve özellikle altın ithalatında artışın cari işlemler açığının genişlemesine en büyük katkıyı yapan kalemler olduğuna işaret eden JPMorgan, "Altın ithalatının ivme kalbetmesi ile birlikte dış dengelerde zayıflamanın yavaşlayacağına inanıyoruz" dedi.

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JPMorgan, altın ithalatı hariç tutulduğunda ise güçlü iç talebi yansıtan ithalatta güçlenmenin, Avrupa'ya ihracatta artış ve turizmde keskin toparlanma ile telafi edilmesinin beklendiğini vurguladı. Ancak JPMorgan, bunun için dış dengelerin önümüzdeki aylarda daha istikrarlı olması gerektiğini belirtti.

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