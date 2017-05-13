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JP Morgan: Faiz artırımı gecikirse...

13.05.2017 - 09:28

JP Morgan Başkanı Frenkel, Fed'in faiz artırımlarını geciktirmesi durumunda bunun zararlı olacağını söyledi.

JP Morgan Chase International'ın Başkanı Jacob Frenkel, Fed'in faiz artırımlarını geciktirmesi durumunda bunun zararlı olacağını söyledi.

Frenkel, Fed'in faizi enflasyon hedefine varılmadan önce artırması gerektiğini, böyle yapmaması durumunda bunun zararlı olabileceğini söyledi.

Frenkel, "Fiyat baskısına bakarsanız, evet, halen yüzde 2 seviyesinin altındayız, ancak eğer yüzde 2 seviyesine ulaşılmasını beklersek gemiyi kaçıracağız. Zira trend bu, yön bu," dedi. ABD ekonomisinin gücünün faizin daha da artırılmasını makul kıldığını kaydeden Frenkel, "Faiz artırımını geciktirmek maliyetsiz değil. Bunun finans piyasalarına yansıması olur" şeklinde görüş bildirdi.

Bloomberght'de yer alan habere göre; Frenkel, son birkaç yıldır, merkez bankalarının çoğunun görevleri arasında finansal istikrarı eklediğini ve politika yapıcıların aşırı düşük faiz politikasının uzun sürmesinin büyümeye getirebileceği risklerin farkında olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Frenkel, "Finansal istikrara potansiyel bir tehlike oluşurabilirsiniz" dedi ve "Bunun olmakta olduğunu söylemiyorum, ancak buna açık bir şekilde bakılmasının çok yararlı olacağını, böylelikle faiz artırımı konusundaki tartışmanın dengesinin yeniden kurulabileceğini söylüyorum. Ben bunu faiz artışı olarak adlandırmayacağım, buna normalleşme diyeceğim" şeklinde konuştu.


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