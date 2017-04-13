JP Morgan beklentilerin üzerinde kar elde etti

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan 2017 yılının ilk çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde kar elde etti.

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan 2017 yılının ilk çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde kar elde etti.

JP Morgan 2017 ilk çeyreği net 6,4 milyar dolar, hisse başına 165 dolar karla kapattı. Bu dönemde gelirler ise 24,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Analistleri JP Morgan'ın ilk çeyrekte hisse başına 1,52 dolar kar etmesini ve gelirlerin 24,88 milyon dolar olmasını bekliyorlardı.

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