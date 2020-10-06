Johnson: Toparlanmanın anahtarı güçlü özel sektör | Ekonomi Haberleri

Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, salı günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisini Covid-19 pandemisi öncesindeki düzeylerine döndürme çalışmaları kapsamında, öncelikleren birisinin özel sektörün güçlendirilmesinin olması gerektiğini vurguladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakarlar Konferansı’nda konuştu. Johnson, Covid-19 salgınının neden olduğu kriz sürecinde ilerlemede kamu önlemlerinin çok önemli olduğunun kanıtlanmış olmasına karşın, büyümenin kilit itici gücünün her zaman özel sektör olacağını vurguladı.

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Johnson, Birleşik Krallık hükümetinin önceliklerinin ön sıralarında, işletmelerin salgının ortasında ve sonrasında faaliyet göstermesini sağlamanın bulunduğunu vurguladı ve ekledi: "Herşeyin, vergi mükellefi Şeker Amca tarafından ödenerek sağlanacağını düşünenlere bir sözüm var. Kullanmakta olduğumuz ilaçları ve yeni tedavileri üreten devlet değildir. Gereksindiğimiz maskeleri ve solunum cihazlarını o kadar hızlı bir şekilde sağlayan devlet değildi. Bunları sağlayan özel sektördü."

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