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Johnson ilk toplantısında Brexit planını belirleyecek

25.07.2019 - 13:18
Johnson ilk toplantısında Brexit planını belirleyecek | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson, yeni kabine ile ilk toplantısında Brexit planını belirleyecek.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson bugün neredeyse tamamı Brexit yanlısı yeni kabinesiyle ilk toplantısını yaparak Avrupa Birliği'ni (AB) yeni bir ayrılma anlaşması için 31 Ekim'e kadar nasıl ikna edeceğini belirlemeye çalışacak. Sıkı bir Brexit taraftarı olan Johnson'un başbakanlığa hızla yükselişi AB ile AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin kıran kırana müzakerelere başlama ihtimalini de beraberinde getirdi.

Johnson'un başbakanlığı İngiltere'de olası bir anayasa krizini veya yeni bir seçimi de gündeme getirebilir. İngiliz parlamenterler AB'den anlaşmasız ayrılığı reddedeceklerini daha önce ifade etmişlerdi.

İngiltere'yi 99 günden kısa bir sürede AB'den çıkarabileceğini söyleyen Johnson, AB liderlerinin yeni bir ayrılık anlaşmasını müzakere etmeyi reddetmesi halinde "fakatsız, amasız" anlaşmasız olarak AB'den çıkacaklarını ifade etmişti.

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Johnson, başbakanlık konutundaki ilk açıklamasında "Anlaşmaya varabileceğimizden eminim" demişti.

Johnson anlaşmasız ayrılık tehdidinde bulunarak AB ülkelerini önceki başbakan May ile Kasım ayında mutabık kaldıkları ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye zorlayabileceğini düşünüyor. İngiltere parlamentosu bu anlaşmayı üç defa veto etmişti.

AB, Brexit sürecinin Ayrılma Anlaşması'nı değiştirmeyeceğini daha önce defalarca ifade etti. Ancak gelecekte AB-İngiltere ilişkilerinin çerçevesini çizecek "Siyasi Deklarasyon" metnini revize etmeye açık olduğunu belirtmişti.

Johnson göreve gelmesiyle birlikte kabinede yakın tarihin en büyük değişimini yaptı. May'in kabinesindeki 17 bakan yerine çoğu sıkı Brexit yanlısı isimler atandı. Kabinedeki bu kadar geniş ölçekli değişime gidilmesi parlamentoda hükümete karşı isimlerin artacağını gösteriyor.

Kabinede maliye bakanlığına 49 yaşındaki Sajid Javid getirildi. Javid, 2016 Brexit referandumunda AB'de kalınması yanlısı ancak AB'ye şüpheyle yaklaşan bir siyasetçiydi. Diğer isimler ise sıkı Brexit yanlıları.


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