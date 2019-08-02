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Jeff Bezos'tan 1.8 milyar dolarlık Amazon hissesi satışı

02.08.2019 - 16:29 | Son Güncelleme :
Jeff Bezos'tan 1.8 milyar dolarlık Amazon hissesi satışı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından Amazon’un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.

Forbes’ın haberine göre, 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, hisse başına bin 900 dolardan toplamda 1.8 milyar dolarlık hissesini sattı. Satışın kime yapıldığı ise belirtilmedi. Satışın nedeni açıklanmasa da Bezos daha önce uzay teknolojileri firması Blue Origin’i finanse etmek için her yıl Amazon hissesi satacağını açıklamıştı. Hisse satışının da bu açıklamayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

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Jeff Bezos, bu hisse satışına rağmen Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten 13 milyar dolar fazla servete sahip.

MACKENZIE BEZOS DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI

Öte yandan dünyanın en zengin ismi olan Bezos, geçtiğimiz günlerde de boşanma davası kapsamında 29 Temmuz tarihinde Amazon hisselerinin dörtte birini eski eşi McKenzie Bezos’a devretmişti. Toplamda 36.8 milyar dolarlık Amazon hissesini eski eşinden alan McKenzie Bezos, böylece dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.


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