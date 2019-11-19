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Jeff Bezos koltuğunu kaptırdı

19.11.2019 - 17:10
Jeff Bezos koltuğunu kaptırdı | Ekonomi Haberleri

Jeff Bezos, önce Pentagon ihalesini, şimdi de ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını rakibi Bill Gates’e kaptırdı. Microsoft’un hisselerinde yaşanan ciddi artışla birlikte Gates yeniden listenin zirvesinde...

ABD merkezli Bloomberg, “Dünyanın en zengin insanları” listesinde Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u koltuğundan ederek birinciliğe yükseldiğini duyurdu. Ekonomistler yazılım devi Microsoft’un hisselerinde yaşanan artışı ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 10 milyar dolarlık ‘bulut’ ihalesini almasına bağlıyor. 15 Kasım itibarıyla Gates’in 110 milyar dolar, Bezos’un ise 109 milyar dolar serveti bulunuyor.

GATES KENDİ VAKFINA, BEZOS İSE ESKİ EŞİNE 35 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

Bill Gates, eşi Melinda Gates ile kurduğu vakıf için 35 milyar dolarlık hisse satarken Jeff Bezos ise geçtiğimiz aylarda eski eşi Mackenzie’den boşanırken 35 milyar dolar tazminat ödedi.


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