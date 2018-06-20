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JCR, Nef’in kredi notunu en yüksek seviyeye çıkardı

20.06.2018 - 14:41
JCR, Nef’in kredi notunu en yüksek seviyeye çıkardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Nef’in kredi notunu iki basamak birden artırdı.

Böylece JCR rating listesine göre en yüksek notlu gayrimenkul şirketi Nef oldu. Ayrıca JCR rating listesine göre stabil görünümlü tek gayrimenkul şirketi olduklarına dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Kredi notumuz son 3 senedir düzenli olarak artıyordu.

Bu sene iki not artışı birden oldu ve şu an JCR listesine göre en yüksek notlu gayrimenkul şirketi olduk. Bu sektörümüz adına da oldukça sevindirici” dedi.

GEREKÇE: GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

JCR, kredi notunu artırırken; Nef’in bu sene ilk çeyrekte hedeflenenin üzerinde bir satış performansına sahip olmasını, geçen yıl ki satış hedeflerini tutturmasını, üst-segment projeler ile önümüzdeki dönemlerde satış gelirlerinde ve kârlılık performansında artış beklenmesini, sermaye piyasası araçlarını kullanarak farklı finansman olanaklarına erişim sağlama gücünü, likit bir şirket olmasını gerekçe olarak gösterdi. 


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