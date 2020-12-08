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Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi

08.12.2020 - 13:01
Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi | Ekonomi Haberleri

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ekonomik mücadele kapsamında 73,6 trilyon yen (707,29 milyar dolar) değerinde üçüncü ek bütçe paketi açıklandı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19’un ülkedeki ekonomik etkisine karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü kabine toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Mevcut mali yılın üçüncü ekstra bütçe hedefinin işletme ve iş piyasalarının ekonomik ihtiyacının karşılanması olduğunu belirten Suga Yoşihide istihdamın korunmasının öncelik taşıdığını söyledi ve "İstihdamı koruyacağız, işleri sürdürülebilir halde tutacağız ve ekonomiyi restore edeceğiz. İnsanların geçim yollarını muhafaza edeceğiz. Yeşil ve dijital ekonomiler vasıtasıyla büyümenin yolunu açacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bütçe paketi 73,6 trilyon yen (707,29 milyar dolar) finansal hacmiyle, iç turizme katkı sağlayan programlara sübvanselerin uzatılması, şirketlere istihdam desteği ile dijitalleşme ve karbon azaltımı için verilen teşvikleri kapsıyor.

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Bu kapsamda, iç turizmi teşvik amacıyla temmuzda başlatılan "Seyahate Çık" kampanyası Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

Salgın sürecinde gelir kaybı yaşayan ve işçi çıkarmak zorunda kalan işletmelerin yıl sonu bitecek olan finansal desteğin süresi de şubat sonuna çekildi.

Yerel idarelerin talebi doğrultusunda çalışma saatlerini kısaltılan restoran ve barlara verilen devlet desteği de artırılacak. Sağlık tesislerine de yatak kapasitelerini artırmalarına yönelik finansal destek verilmesi söz konusu.

Öte yandan gelecek nesil bataryalar, hidrojen yakıtı, karbon dönüştürme gibi proje sahibi firmaların desteklenmesine yönelik 2030’a kadar oluşturulacak fon için 2 trilyon yen (19,2 milyar dolar), dijitalleşme teşviki için 1 trilyon yen (9,6 milyar dolar) tahsis edilecek.

Japonya’da bu yıl şimdiye dek geçirilen toplam 57,60 trilyon yen (553 milyar dolar) değerinde iki ekstra bütçe ile 2020 mali yılı toplam bütçe hacmi 160 trilyon yene (1,5 trilyon dolar) ulaşmıştı.


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