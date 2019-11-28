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Japonya'dan ek bütçe hazırlığına destek

28.11.2019 - 12:09
Japonya'dan ek bütçe hazırlığına destek | Ekonomi Haberleri

Japonya hükümetinin ek bütçe hazırlığına merkez bankası başkanı destek verdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda son dönemde yaşanan doğal afetler ve ekonomisi ülke dışından kaynaklanan tehlikelerin atlatması için kaynak oluşturmaya çalışan Japon hükümetinin ek bütçe hazırlığına destek verdi.

Yaşanan son doğal felaketlerin ve Japonya'nın dış pazarlarında yavaşlamanın ülke ekonomisini vurması ihtimalinin yarattığı zorluklara işaret eden Kuroda, "Hükümetin bu zorlukların üstesinden maliye politikası ve yapısal politikalar ile gelmesi daha iyi olur" dedi.

Ancak Kuroda, "Japon hükümetinin mali hareket alanı biraz sınırlı, harcamaların akıllıca yapılması gerekiyor" dedi.


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