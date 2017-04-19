Japonya'da gösterge tahvilin faizi 0'ı gördü

Japonya'da 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 0 seviyesini gördü

Japonya'da 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, -ABD hazine tahvili faizleri zayıf ekonomik verilerle düşerken- Kasım ayından bu yana ilk kez kısa bir süre için sıfır seviyesine geriledi. Kore'deki jeopolitik gerginlik ve Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin belirsizlik güvenli limanlara olan yatırımcı talebinin artmasında etkili oldu.

Japonya'da gösterge tahvilin faizi, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) düzenli olarak gerçekleştirdiği tahvil alımı operasyonlarını gerçekleştirmesi öncesinde yüzde 0.005 seviyesine geri yükseldi. BOJ, 5 ile 10 yıl vade arasındaki alım miktarını 450 milyar yende (4.1 milyar dolar) tuttu. BOJ, söz konusu alımları faizlerin yüzde 0.1'e doğru yükseldiği Ocak sonunda 410 milyar yen seviyesinden artırmıştı.

Tokyo'da “En azından şu anki seviyelerde BOJ'un faizlerdeki düşüşü durdurmak gibibir niyeti olmadığını gösteriyor” diyen Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. kıdemli tahvil stratejisti Katsutoshi Inadome, “BOJ'un alımları kesip kesmeyeceği kilit önemdeydi. Bu nedenle bugünkü hamle (BOJ'un) 10 yıllıkların faizinin eksiye gerilemesine yönelik toleransını gösteriyor.” dedi. Inadome, “BOJ'un 10 yıllıkların faizini sıfırdan artı eksi 10 baz puan aralığında tutma yönündeki duruşunda bir değişiklik yok” dedi.

ABD'de gösterge faiz Salı günü 8 baz puan düşerek yüzde 2.17 ile beş ayın dip seviyesine geriledi.

Etiketler