‹ Önceki Haber Türkiye yine Moody's'in takviminde yok Türkiye yine Moody's'in takviminde yok Sonraki Haber › Pegasus 25 adet uçak siparişi verdi Pegasus 25 adet uçak siparişi verdi

Japonya teşvik programını değiştirmedi

21.12.2017 - 09:18

Japonya Merkez Bankası, ülkede enflasyon büyümenin gerisinde kalırken teşvik programında değişikliğe gitmedi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 2017'nin son politika toplantısında parasal teşvik programında değişikliğe gitmedi. 10 yıllık tahvil faiz hedefi yüzde 0 civarında tutuldu. Banka, inatçı bir şekilde düşük kalan enflasyonda hızlanma beklerken kontrollü bir politika izlemeye devam ediyor.

Banka tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefine ulaşmak adına faiz hedefleri konmaya ve varlık alımlarına devam edileceği belirtildi. Bloomberg anketine katılan 44 ekonomistin tümü, bankanın politikasında bir değişiklik beklemiyordu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Japonya ekonomisinin sağlıklı bir tempoyla büyümeyi sürdürmesi ve enflasyonun en azından doğru yönde hareket etmesiyle birlikte, Japonya Merkez Bankası'nın yakın zamanda harekete geçmesi için üzerinde az bir baskı var. Bu durum, bankayı, faiz artışlarında bulunan Fed ve politikada normalleşmeye giderek yakınlaşan Avrupa Merkez Bankası'ndan ayrı bir pozisyona koyuyor.  


‹ Önceki Haber Türkiye yine Moody's'in takviminde yok Türkiye yine Moody's'in takviminde yok Sonraki Haber › Pegasus 25 adet uçak siparişi verdi Pegasus 25 adet uçak siparişi verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.099 Değişim: -0,16% Hacim : 5.157 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 111.006 22.12.2017 Yüksek 112.157
Açılış: 111.894
3,8149 Değişim: -0,11%
Düşük 3,8068 22.12.2017 Yüksek 3,8262
Açılış: 3,819
4,5238 Değişim: -0,41%
Düşük 4,5086 22.12.2017 Yüksek 4,5452
Açılış: 4,5426
156,38 Değişim: 0,48%
Düşük 155,43 22.12.2017 Yüksek 156,54
Açılış: 155,63
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.