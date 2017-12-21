Japonya teşvik programını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası, ülkede enflasyon büyümenin gerisinde kalırken teşvik programında değişikliğe gitmedi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 2017'nin son politika toplantısında parasal teşvik programında değişikliğe gitmedi. 10 yıllık tahvil faiz hedefi yüzde 0 civarında tutuldu. Banka, inatçı bir şekilde düşük kalan enflasyonda hızlanma beklerken kontrollü bir politika izlemeye devam ediyor.

Banka tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefine ulaşmak adına faiz hedefleri konmaya ve varlık alımlarına devam edileceği belirtildi. Bloomberg anketine katılan 44 ekonomistin tümü, bankanın politikasında bir değişiklik beklemiyordu.

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Japonya ekonomisinin sağlıklı bir tempoyla büyümeyi sürdürmesi ve enflasyonun en azından doğru yönde hareket etmesiyle birlikte, Japonya Merkez Bankası'nın yakın zamanda harekete geçmesi için üzerinde az bir baskı var. Bu durum, bankayı, faiz artışlarında bulunan Fed ve politikada normalleşmeye giderek yakınlaşan Avrupa Merkez Bankası'ndan ayrı bir pozisyona koyuyor.