Japonya para politikasına devam edecek

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Fed ve ECB'den farklı bir patika izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yüzde 2 enflasyon hedefine rağmen, hala yaklaşık yüzde 0,5 enflasyonla yoluna devam eden Japonya'da para musluğu açık kalmaya devam edecek. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun hala hayal kırıklığı noktasında olduğuna vurgu yaparak, Fed ve ECB devasa, kriz dönemi parasal teşvikleri geri çekmeye başlamalarına rağmen BOJ'un ultra gevşek para politikasını devam ettireceğini söyledi.

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Japon ekonomisinin artan gelirlerin yüksek hanehalkı ve şirket harcamalarına yol açmasıyla birlikte ılımlı şekilde büyümekte olduğunu ifade eden Kuroda, ancak enflasyon ve ücret büyümesinin ekonomideki iyileşmelere rağmen hala hayal kırıklığı yaratacak kadar düşük olduğunu ifade etti.

"Enflasyon yüzde 0,5 civarında, hala hedefin altında" diye konuşan Kuroda, "G20'de ultra gevşek para politikamızı yüzde 2 enflasyon hedefini mümkün olan erken tarihte yakalamak için devam ettireceğimizi G20'de anlatacağım" dedi.

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