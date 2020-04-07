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Japonya olağanüstü hal ilan etti! Destek paketine onay

07.04.2020 - 14:41
Japonya olağanüstü hal ilan etti! Destek paketine onay | Ekonomi Haberleri

Japonya koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken; 1 trilyon dolara yakın ekonomik destek onaylandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni koronavirüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan etti.

Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44'ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan ederek insanları evde kalmaya zorlamaları ve işletmeleri kapalı tutabilmeleri için yetkililere daha fazla güç vermiş oldu.

Abe, televizyondaki açıklamasında "Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az %70 ve tercihen %80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz" dedi.

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Abe, ayrıca ekonomik şoku hafifletmek için dünyadaki en büyük paketlerden biri olarak nitelediği bir destek paketi açıkladı.

Abe kabinesi pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin %20'sine denk gelen 108 trilyon yen (990 milyar dolar) değerinde büyük destek paketini onayladı.

Japonya'nın yaptığı doğrudan mali harcamalar toplam 39.5 trilyon yen tutarken bu ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geliyor. Bu miktar, 2008 yılında Lehman Brothers'ın iflasından sonra Japonya'nın yaptığı harcamaların iki katına denk düşüyor.

Tokyo'da koronavirüs enfeksiyonları geçen hafta 2 kattan fazla artışla 1,200'e yaklaştı. Bu rakam ülkedeki en yüksek rakamı oluşturuyor. Ülke çapında ise vaka sayısı 4,000'i aşarken, ölü sayısı 93 oldu.


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