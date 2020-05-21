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Japonya’nın ihracatı sert düştü

21.05.2020 - 11:16
Japonya’nın ihracatı sert düştü | Ekonomi Haberleri

Japonya’nın nisan ayı ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları kaynaklı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 düşüş kaydetti.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre, Kovid-19 salgınında ülkenin nisan ihracatı 5,2 trilyon yen (yaklaşık 48,2 milyar dolar) seviyesinde kaldı.

10 yıllık karşılaştırmada gelinen seviyenin, 2008 finansal krizinden sonra meydana gelen Ekim 2009’daki yüzde 23’lük düşüşten bu yana, en büyük düşüş olduğu dikkati çekti.

İhracat, Nisan 2019’daki 6,66 trilyon yen (61,7 milyar dolar) seviyesinden yüzde 21,9 düşüşle 5,2 trilyon yen (48,2 milyar dolar) seviyesine geriledi.

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Verilere göre ihracat, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yüzde 47, ABD ve Kanada’ya yüzde 39, Avrupa Birliği’ne (AB) yüzde 28, ASEAN’a yüzde 21, Afrika’ya yüzde 36, Ortadoğu’ya yüzde 6 düştü.

Otomobil ihracatı, Mart 2011 depreminden sonra yaşadığı Nisan 2011’deki yüzde 67’lik düşüşten bu yana, en büyük düşüşü yaşayarak yüzde 50 geriledi.

İthalat ise Nisan 2019’daki 6,60 (61,2 milyar dolar) trilyon seviyesinden yüzde 7,2 düşerek 6,13 trilyon yen (56,8 milyar dolar) seviyesine geriledi.

Verilere göre ithalat, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan yüzde 11, AB’den yüzde 6, Ortadoğu’dan yüzde 39, Afrika’dan yüzde 32 düşerken, Çin’den yüzde 11, ABD ve Kanada’dan yüzde 1 yükseldi.


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