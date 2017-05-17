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Japonya Merkez Bankası 'devam' kararı aldı

17.05.2017 - 13:29

Japonya Merkez Bankası ultra genişlemeci politikasına devam edecek.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Başbakan Shinzo Abe'ye ultra genişlemeci para politikasının devam edeceğini ilettiğini açıkladı.

Abe ile yaptıkları toplantının ardından gazetecilere konuşan Kuroda, "Başbakana Japon ekonomisinin istikrarlı bir şekilde iyileştiğini ve potansiyelinin üzerinde büyümeye devam edeceğini ilettim" dedi.

Kuroda, "Bu şartlar altında fiyatlar yükselecek. Ancak enflasyon hâlâ (yüzde 2 olan) hedefimizin altında. Başbakana parasal gevşeme programımıza devam edeceğimizi söyledim" dedi.

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Tüketici fiyatlarındaki gerileme ile mücadele eden BOJ, bu hedef doğrultusunda para politikasını geçen yıl Eylül ayında revize etti.

Ekonominin istikrarlı şekilde toparlandığına dikkat çeken birçok uzman, BOJ'un para politikasını gevşek tutmak yerine sıkılaştıracağını düşünüyor.

Yıl başından bu yana Abe ile ilk defa böyle bir toplantı yapan Kuroda, başbakanın kendisine para politikası konusunda herhangi bir istekte bulunmadığını belirtti.

Beş yıllık görev süresi gelecek yıl Nisan ayında dolacak olan Kuroda, kendisinin bir dönem daha atanıp atanmayacağına dair değerlendirmede bulunamayacağını söyledi.

 

 


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