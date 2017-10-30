Japonya da yeni başkanını arıyor

Merkez bankaları takipçileri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanın kim olacağı sorusuyla yatıp kalkarken Pasifik'in karşı yakasında, Japonya Merkez Bankası'nda da (BoJ) değişim yaşanacak.

2013'ün Mart ayında Japonya Merkez Bankası'nın direksiyonuna geçen Kuroda, dünyanın geri kalanındaki sıkılaştırma politikalarına karşı durmaya devam ederek "büyük güvercin" kalırken görev süresinin de sonuna yaklaşıyor. Kuroda'nın görev süresi Nisan 2018'de sona erecek.

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Daha önce Abe'nin yakın danışmanı Nobuyuki Nakahara tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Kuroda, Nikkei'nin haftasonu baberine göre "önde gelen aday" olarak görülüyor.

Nikkei, Abe'nin üst düzey danışmanlarının BoJ'un yeni başkanının kim olacağını tartışacağını ve Kuroda'nın sıcak bakılan isim olduğunu yazdı. Nikkei'nin kaynaklara dayandırdığı habere göre bir sonraki başkanın mevcut sisteme uygun olması gerektiği ifade ediliyor.

Japonya'da merkez bankasının yönetim kurulu üyeleri kabine tarafından atanıyor.

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