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Japonya beklentilerin üzerinde büyüdü

08.03.2018 - 10:05

Japonya ekonomisi, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tahminlerden hızlı büyüdü.

Japonya, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1.6 büyüme kaydetti. Bloomberg anketine katılan uzmanların tahmini Japonya ekonomisinin söz konusu dönemde yıllıklandırılmış yüzde 1.0 büyüyeceği yönündeydi. Veriye ilişkin öncü tahmin ise yüzde 0.5 seviyesindeydi.

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Büyüme verisinin tahminleri aşmasına karşın ekonomistlere göre ülke ekonomisi artık büyük bir ihtimalle daha yavaş bir tempoya giriyor. İşletme harcamaları bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak yüzde 1.3'lük tahmini yakalayamadı. Veriye ilişkin ilk tahmin yüzde 0.7 artış olacağı şeklindeydi.

Tüketici harcamaları yüzde 0.5 artarak yüzde 0.5'lik tahmini karşıladı. İlk tahmin de yüzde 0.5 artış olacağı yönündeydi.


Etiketler

  • Japonya
  • büyüme verisi
  • ülke ekonomisi
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