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Japon otomotiv devi yüzde 79 kayıp bekliyor

12.05.2020 - 11:09 | Son Güncelleme :
Japon otomotiv devi yüzde 79 kayıp bekliyor | Ekonomi Haberleri

Toyota Motor, grubun 2020 mali yılı için faaliyet karı seviyesinde yüzde 79 kayıp beklediğini açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya’nın en yüksek hacimli otomobil üreticisi Toyota, 2020 mali yılı için net kar tahminini duyurmadı. Şirket, bununla birlikte, söz konusu dönemde grubun faaliyet karı düzeyinin ise yüzde 79 kayıpla 500 milyar yene (4,65 milyar dolara) düşeceğini bildirdi.

Kar projeksiyonuna alt kuruluşları, mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino’nun satışlarını da dahil eden Toyota, bu yıl yüzde 14 düşüşle dünyada 8,9 milyon araç satışı tahmin ettiğini kaydetti.

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Öte yandan düzenlediği basın toplantısında konuşan Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, araç satışlarının nisan ayından sonra kademeli olarak önceki yılın aynı ayı seviyesinin yakalayacağı mali öngörüleriyle hareket edildiğini söyledi.

Kon, "Geleceği görmek zor ve durum bölgeden bölgeye değişiyor. Toparlanma sürecinin ne zamana denk geleceğini herhangi bir kıstasa göre tespit edemiyoruz." dedi.


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