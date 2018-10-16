İzmir’den Japonya’ya ihracat hamlesi

İzmir’deki yatırım potansiyelini yerinde incelemek üzere kente gelen Japon Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı yetkililerini ağırlayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, tarıma dayalı ürünlerde Japonya’ya ihracat yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Japon Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilileri, İZTO’yu ziyaret ederek İzmir’deki yatırım alanları hakkında bilgi aldı.

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Kırsal kalkınmanın anahtarı olan koopertifleşmede İzmir’in öncü bir rol üstlendiğini anlatan Özgener, şöyle konuştu: “Japonya’da 694 kooperatifin kurulması ve gelişmesinde başarılı bir örnek oluşturdu. Tarım ürünleri üretmemiz yetmiyor. Bunları katma değeri yüksek ürüne dönüştürmemiz gerekir. Biz de tarıma dayalı sanayiyi en yükseğe taşımak için çalışıyoruz.”

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