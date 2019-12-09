İTO'dan 4 ayda ihracatçı yapacak program | Ekonomi Haberleri

İstanbul Ticaret Odası'nın 2005'ten bu yana yürüttüğü ve "firmaları 4 ayda ihracatçı yapan" İhracata İlk Adım Programı'nın yeni etabına başvurular başladı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhracata İlk Adım Programı ile KOBİ'lerin ihracat yolculuğuna çıkacağını ve programın amacının, firmalara ihracat odaklı bir bakış açısı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Avdagiç, firmaların programla ihracat becerisinin artacağını belirterek, "Program, birçok firmamızın 'Neden ihracat yapamıyorum?' sorusuna yanıt verirken, onlara pazar araştırmasından ticari uyuşmazlığa ve markalaşmaya kadar 'hap' bilgiler sunuyoruz. Bir anlamda, içlerindeki ihracat potansiyelini keşfetmelerine eşlik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 266 KOBİ'ye ihracat konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını ve ihracat danışmanlığı hizmeti sunduklarını aktaran Avdagiç, "Yeni yılda, programa kabul edilecek 20 firmaya da 4 ay boyunca vereceğimiz 64 saat birebir danışmanlık hizmetimizle ihracatın kapılarını açacağız." dedi.

Avdagiç, katılacak firmalarda en az 5, en çok 250 çalışanı bulunma ve daha önce 100 bin doların üzerinde ihracat yapmamış olma şartının arandığını bildirdi.

"PROGRAMA KATILAN 2 FİRMADAN BİRİ İHRACAT YAPIYOR"

Şekib Avdagiç "Programda, KOBİ'lere markalaşma, kurumsal kimlik oluşturma, web sitelerinin güncellenmesi, dış ticaret pazarlama ekibi kurulması ve yurt dışı satışlara başlanması, Trade Map kullanımı, yurt dışı fuar başvuruları ve katılımın sağlanması gibi başlıklarda danışmanlık hizmeti veriyoruz." dedi.

2019'da programa katılan 20 KOBİ'yi gelişim takibi kriterlerine göre değerlendirdiklerini anımsatan Avdagiç, firma durum analizi ve program sonu gelişim takibi sonuçlarının programın başarısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Programa bu yıl dahil olan 20 firmanın program öncesi ve sonrası aldıkları puanların değişiminin yüzde 79 olarak ölçüldüğünü belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "Daha somut bir veri var. O da, bu yıl yaptığımız programa katılan 20 firmadan 11'i program süresince ya da sonrasında ihracat gerçekleştirdi. 11 firmadan 4'ü ilk defa ve 100 bin doların üzerinde ihracat yapmayı başardı. Bunlar arasında 18 ülkeye 500 bin dolarlık ihracat yapmayı başaran bir oyuncak firmamız ile bir ülkeye 300 bin dolar ihracat yapan aydınlatma firmamız da bulunuyor."

Avdagiç, İhracata İlk Adım Programı'na katılan her 2 firmadan birinin program sonunda ya da program sırasında ihracat yaptığını bildirdi.

PROGRAMDA, KADIN GİRİŞİMCİYE "POZİTİF AYRIMCILIK"

İTO Başkanı Avdagiç, İhracata İlk Adım Programı'nın yeni etabında kadın girişimcilere "pozitif ayrımcılık" uyguladıklarını ifade etti.

Avdagiç, "20 firmadan 5'inin, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu'na üye girişimciler arasından seçilmesini kararlaştırdık. Programa katılmak isteyen üyelerimizin 13 Aralık'a kadar internet sitemizden başvuru formunu doldurması gerekiyor." dedi.

Avdagiç, yeni etap için seçilecek 20 girişimciye verilecek danışmanlık programının Ocak 2020'de başlayacağını da bildirdi.

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