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İthalat önlemlerinde ilk hedef Çin

27.05.2020 - 09:21
İthalat önlemlerinde ilk hedef Çin | Ekonomi Haberleri

İthal ürünlere getirilen ek vergilerden en çok Çin’den yapılan ithalat etkilenecek.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu^nun haberine göre; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) ithalattaki yeni dönem araştırmasına göre, Çin’den yapılan ithalatın 1 milyar dolarlık kısmı, ek vergilerin kapsamına girecek. Ek vergi uygulanacak ürünler arasında, soğutma cihazları için kompresörler, ekskavatörler, metal işleme merkezleri, akümülatör de yer alıyor. TEPAV Proje Koordinatörü Ayşegül Taşöz Düşündere ve araştırmacı İlderya Avşar Koyuncu’nun çalışmasında nisan ve mayıs aylarında yapılan vergi değişiklikleri incelendi.

AB ÜLKELERİ

Raporda şu tespitlerde bulunuldu: “AB ülkeleri yeni ilave gümrük vergilerinden doğrudan etkilenmeyecek. İngiltere de 31 Aralık 2020’ye kadar yeni açıklanan değişikliklerden etkilenmeyecek. Bu tarihten sonra ne olacağı ise Türkiye ve İngiltere arasındaki görüşmelere göre şekillenecek. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşma (STA) partnerleri olan 23 ülke de bu yeni değişikliklerden etkilenmeyecek. 51 ülkeden gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergileri uygulanmayacak. Bu 51 ülke ise Türkiye’nin 2019 yılındaki toplam ithalatının yüzde 43’ünü gerçekleştirdiği ülkeler. Türkiye’nin 2019 yılında mal ithal ettiği 187 ülke ise yeni ilave gümrük vergilerinin kapsama alanında kalacak. Yeni ilave gümrük vergilerinin kapsama alanında kalan 187 ülkeden 2019 yılında 116 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmişti. Rusya, Çin, ABD, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de bu alanda yer alıyor.”

“İlave gümrük vergilerinin getirildiği 859 üründe, Türkiye 2019 yılında toplamda 5.1 milyar dolarlık ürün ithal etmişti” denilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin bu ürün grubundaki ithalatının yıllar içerisinde düşüş gösterdiği ihracatının ise ithalatından çok daha yüksek düzeylerde olup artış gösterdiği görülüyor. 2019’da Türkiye bu ürünlerde 9.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, toplamda 4.1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermişti. Düzenlemelerle, 2.3 milyar dolar değerindeki ithalatına ilave gümrük vergisi getirmiş oldu.”


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