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İthal telefona taksit sınırı

06.01.2020 - 08:44 | Son Güncelleme :
İthal telefona taksit sınırı | Ekonomi Haberleri

Ekonomi yönetimi ithal telefon için yeni bir önlem almaya hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki telefonları almak için kullanılan kredilerin taksit sayılarını 6 aydan 3 aya indirmeye hazırlanıyor. BDDK cep telefonlarına 3 bin 500 lira altı ve üstü telefonları ayırarak ithal cep telefonların taksit sayılarını sınırlı tutmuştu. Cep telefonu almak için kullanılan kredilerde vade sayısını 12’ye çıkaran düzenleme 27 Kasım 2018’de yapıldı. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin yönetmelikte değişiklik yapılarak, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonlarını almak için kullanılan kredilerde vade sayısı 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarını almak için kullandırılan kredilerin vadesi ise 6 ay olarak belirlendi. Ancak geçici bir düzenleme yapılarak 3 bin 500 liranın üstündeki telefonlar için de iki aylığına 31 Ocak 2019 tarihine kadar taksit sayısı 12 olarak belirlendi. 2019 yılının şubat ayında 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonları için kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanının nisan ayı sonuna kadar süreceği açıklandı. Ancak daha sonra 12 taksitten vazgeçildi ve 3 bin 500 lira üstü cep telefonları için taksit sayısı 6 ay olarak uygulanmasına karar verildi.

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TAKSİT SAYISI DÜŞÜYOR

BDDK şimdi 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonları için taksit sayısını 3’e düşürmeye hazırlanıyor. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik taslağında, “...fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası’nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz” ifadesi yer aldı.


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