"İthal otomobillere vergi getirilmesi net değil"

ABD Ticaret Bakanı Ross, Trump yönetiminin ithal otomobillere gümrük vergisi getirilmesi konusu için müzakereler yürüttüklerini henüz netleşmediğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross New York'da Reuters'a yaptığı açıklamada "Şirketler ile müzakereler yürütüyoruz. Bu müzakerelerden bazı çok iyi faydalar elde ettik. Gümrük vergilerine herhangi bir ihtiyaç olup olmayacağı henüz netleşmiş değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobillerin ulusal güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığına ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın "Section 232" soruşturmasının ardından, Kasım ayının ortasında sona eren altı aylık inceleme döneminden sonra yeni gümrük vergileri açıklamadı.

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Yeni bir son tarih olup olmadığı sorulduğunda, Ross geçen ayki Beyaz Saray açıklamasına atıfta bulundu. Ancak geçen ayki Beyaz Saray açıklamasında herhangi bir son tarih belirtilmemişti.

ABD ve AB, yaklaşık 15 yıldır Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Ross, AB'nin hali hazırda ABD'den araç ithalatına %10 gümrük vergisi uygularken, ABD'nin ise AB araçlarına sadece %2.5 gümrük vergisi uyguladığına da dikkat çekti.

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