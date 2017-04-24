İtalya'ya Fitch'ten not şoku!

Fitch İtalya'nın kredi notunu zayıf büyüme ve siyasi risk nedeniyle bir kademe indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya'nın kredi notunu zayıf ekonomik büyüme ve 2018'deki seçimler öncesi artan siyasi risk nedeniyle bir kademe düşürdü.

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Fitch tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre kredi notunun BBB+'dan BBB'ye düşürülmesi İtalya'nın son aylarda artan borçlanma maliyetlerinin daha da yükselmesine yol açabilir.

İtalya'nın kredi notu görünümünü durağana çeviren Fitch, eski başbakan Matteo Renzi'nin Ekim ayında kaybettiği anayasa referandumu öncesinde ülkeyi negatif görünüm ile gözden geçirmeye almıştı.