İtalyan ekonomisi yüzde 15.9 büyüdü | Ekonomi Haberleri

İtalya ekonomisi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde, Kovid-19 krizi sürecinde rekor resesyondan toparlanarak yüzde 15,9'luk büyüme kaydetti.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) nihai verilerine göre, İtalyan ekonomisi, yılın temmuz-eylül döneminde nisan-haziran dönemine göre yüzde 15,9 büyüdü.

ISTAT, 30 Ekim'de öncü verilerle üçüncü çeyrekte büyümeyi yüzde 16,1 olarak açıklamıştı. Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 5 küçülme gösterdi.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da ekonomi, kısıtlamaların uygulandığı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 daralmıştı.

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Üçüncü çeyrekte İtalyan ekonomisindeki genişlemede, kişisel tüketim harcamaları, ihracat ve sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

Hükümet, ekonominin 2020'nin tamamında da yüzde 9 küçülmesini ve gelecek yıl yüzde 6 genişlemesini bekliyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde Kovid-19'da ikinci dalganın İtalyan ekonomisini tehdit ettiğini belirtiyor. Ekonomistler, Kovid-19'da vaka sayıların artmasıyla yenilenen tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesi beklentisinde.

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