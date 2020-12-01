‹ Önceki Haber Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı Sonraki Haber › Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi

İtalyan ekonomisi yüzde 15.9 büyüdü

01.12.2020 - 16:27
İtalyan ekonomisi yüzde 15.9 büyüdü | Ekonomi Haberleri

İtalya ekonomisi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde, Kovid-19 krizi sürecinde rekor resesyondan toparlanarak yüzde 15,9'luk büyüme kaydetti.

 

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) nihai verilerine göre, İtalyan ekonomisi, yılın temmuz-eylül döneminde nisan-haziran dönemine göre yüzde 15,9 büyüdü.

ISTAT, 30 Ekim'de öncü verilerle üçüncü çeyrekte büyümeyi yüzde 16,1 olarak açıklamıştı. Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 5 küçülme gösterdi.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da ekonomi, kısıtlamaların uygulandığı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 daralmıştı.

##$HABER_1465781$##

Üçüncü çeyrekte İtalyan ekonomisindeki genişlemede, kişisel tüketim harcamaları, ihracat ve sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

Hükümet, ekonominin 2020'nin tamamında da yüzde 9 küçülmesini ve gelecek yıl yüzde 6 genişlemesini bekliyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde Kovid-19'da ikinci dalganın İtalyan ekonomisini tehdit ettiğini belirtiyor. Ekonomistler, Kovid-19'da vaka sayıların artmasıyla yenilenen tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesi beklentisinde.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 3,25% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8480 Değişim: 0,29%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4631 Değişim: 1,36%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
458,02 Değişim: 2,46%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 458,93
Açılış: 447,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.