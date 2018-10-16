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İtalya'dan tartışma yaratan bütçeye onay

16.10.2018 - 11:36 | Son Güncelleme :
İtalya'dan tartışma yaratan bütçeye onay

İtalyan kabinesi 2019 bütçesini onaylayarak, sosyal refah harcamalarını artırdı, emeklilik yaşını düşürdü ve bütçe açığını yükseltti. Kabinenin bu kararı, AB kurallarına uygunluk açısından Avrupa Komisyonu ile bir çatışmanın yolunu açıyor.

Sağ kanat Kuzey Birliği ve 5-Yıldız Hareketi partilerinden oluşan hükümet bütçenin, gelecek yıl için açık hedefini gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2.4'üne yükselttiği mali çerçevesini daha önce açıklamıştı. AB'nin yüzde 3 açık tavanının oldukça altında, ancak bu yıl hedeflenen yüzde 1.8 oranının üzerinde bulunan bu seviye finansal piyasaları endişelendiriyor ve AB düzenlemelerine uymuyor.

AB yönetmelikleri, İtalya ve benzer şekilde yüksek borçlu ülkelerin bütçe açıklarını sıfıra doğru düşürmelerini gerektiriyor. İtalya'nın bütçe açığı sorunundan Brüksel hoşnut değil.

Avrupa Komisyonu üyeleri bütçe daha resmen önlerine gelmeden önce, paketi reddetme tehdidinde bulundular. Bu yüzden İtalyan hükümeti ile Komisyon arasında bir söz düellosu devam ediyor.

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Şimdi mali çerçeveyi iki hafta boyunca değerlendirecek olan Komisyon, bütçe önerisinden ayrı bir belge olan bu çerçeveyi reddedebilir ve Roma'dan yeni bir çerçeve hazırlamasını isteyebilir.

Kuzey Birliği ve 5-Yıldız Hareketi, yüksek harcama bütçesinin büyümeyi artırmak ve İtalya'da artan yoksulluğun üstesinden gelmek için gerekli olduğunu savunarak geri adım atmayacaklarını söylüyorlar.

İtalya, euro bölgesinin üçüncü büyük ancak en durgun ekonomisi.

Başbakan Giuseppe Conte, dün kabine toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bütçe hem kamu hesaplarını yoluna tutuyor hem de hükümetin vaatlerini gerçekleştiriyor" dedi.

Bütçenin getirdiği önemli tedbirler arasında yoksullar için asgari gelir, vergi uyuşmazlıklarında uzlaşmayı seçen vatandaşlar için kısmi af ve kendi işinde çalışanlar için vergi indirimleri yer alıyor.

Avrupa Komisyonu ise, bütçenin geçen yıl GSYH'nın yüzde 131'ini oluşturan kamu borcunu artıracağını söylüyor. Bu Yunanistan'ın ardından euro bölgesinde en yüksek seviye. Komisyon Roma'nın, bütçe paketinin ekonomiyi büyüterek borcu azaltabileceği yönündeki görüşüne de katılmıyor.

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