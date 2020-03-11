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İtalya'dan Corona virüs için 25 milyar Euro kaynak

11.03.2020 - 16:59
İtalya'dan Corona virüs için 25 milyar Euro kaynak | Ekonomi Haberleri

İtalya Başbakanı Conte, yeni tip Corona virüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin 25 milyar Euro'luk acil durum kaynağı ayırdığını bildirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri ile düzenlediği basın toplantısında, Corona virüsün ekonomideki etkileri ve sağlık hizmetlerine yönelik yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.

Corona virüsle mücadele ve ekonomiye destek için yeni paketin detaylarını paylaşan Conte, "Bu paket hemen kullanmak için değil. Aksine bu acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için 25 milyar Euro'luk olağanüstü bir kaynak ayırdık." dedi.

Conte, AB'nin İtalya'nın bütçe esnekliği talebine yönelik yaklaşımından da memnun olduğunu ifade etti.

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Virüsün en yaygın olduğu Lombardiya ve Piyemonte bölgelerinin yöneticilerinden gelen, Kovid-19'la etkin mücadele için tüm üretimin 15 günlüğüne durdurulması önerisine ilişkin ek kısıtlayıcı önlemleri göz ardı etmediklerini belirten Conte, "Lombardiya bölgesinin gerekli gördüğü diğer önlemleri ayrıntılı bir şekilde formüle etmesini bekliyorum. Biz dikkatli olmalıyız. Tepkilere ve duygusal taleplere yaslanamayız. Bize yol göstermesi gereken bir teknik bilimsel komite var ve onunla bir yol izlemeliyiz." şeklinde konuştu.

"CORONA VİRÜS NEDENİYLE KİMSE İŞİNİ KAYBETMEYECEK"

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de Corona virüs krizi nedeniyle GSYH'de birkaç gerileme beklemenin makul olduğunu söyledi. Gualtieri, Corona virüs nedeniyle kimsenin işini kaybetmeyeceğini bildirdi.

Gualtieri, bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada da, yeni paketle amaçlarının sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.

İtalyan basınındaki haberlerde, muhalefetin de hükümetin hazırladığı 25 milyar Euro'luk pakete olumlu baktığı kaydedildi.

FİAT-CHRYSLER, HAFTA SONUNA KADAR ÜRETİMİNİ DURDURACAK

Bu arada, otomobil üreticisi Fiat-Chrysler'in, Corona virüsle mücadele kapsamında İtalya'daki 3 tesisinde hafta sonuna kadar üretimi durduracağı belirtildi.

İtalya'da, 3 haftadır devam eden salgında 631 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı da 10 bini aştı.


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