İtalya'dan bütçe açığı ayarı

İtalyan hükümeti bütçe açığını kademeli azaltarak 2021’de yüzde 2’ye indirecek.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın kabine toplantısına dayandırdığı haberine göre; İtalya'nın popülist hükümeti bütçe açığını kademeli olarak azaltarak 2021 yılında gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sine indirecek.

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Salı günü yaptığı açıklamada hükümetin vergi indirimi, asgari ücret ve daha düşük emeklilik yaşı gibi seçim vaatlerini yerine getirmek için 2021 yılına dek yüzde 2.4'lük bütçe açığı tavanı planına bağlı kalacağını belirtmişti.

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İtalya halihazırda bölgenin en büyük nominal borcuna sahip ve buna rağmen kanun yapıcıların Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili kurallarını aşma vaadi yeni bir kriz endişeleri gündeme getirdi.

İtalyan tahvillerindeki satışla birlikte Almanya tahvilleri arasındaki faiz farkı bu yıl beş yıldan uzun sürenin zirvesine ulaştı.