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İtalya'dan 25 milyar Euro'luk destek paketine onay

16.03.2020 - 17:40
İtalya'dan 25 milyar Euro'luk destek paketine onay | Ekonomi Haberleri

İtalya, Corona virüsten zarar gören ekonomisine destek olmak için 25 milyar Euro'luk paketi onayladı.

İtalya hükümet kaynağı Avrupa'daki Corona virüs salgınından en kötü etkilenen ülkenin ekonomisini desteklemek için 25 milyar euro (27.80 milyar dolar) değerinde ekonomik destek paketi kararnamesinini onayladığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Corona virüs krizinden dolayı sıkıntıya düşen işletmeleri desteklemek için şu ana kadar alınan tedbirlerin yeterli olmadığını ve gerekirse tekrar müdahalede bulunabileceklerini açıklamıştı.

Başbakan Conte, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, "Alınan tedbirler yeterli değil. (Virüsten) kaynaklı tahribat ciddi ve geniş çaplı olacak. Gerçek bir "yeniden inşa planı gerekebilir" demişti.

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İtalya hükümeti, planlanan ekonomik desteğin 25 milyar euro civarında olacağını ve işletmelerle aileleri desteklemek için alınacak yeni tedbirlerin bugünkü kabine toplantısında kabul edilmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Reuters'in haberine göre; İtalya'da dün Corona virüs nedeniyle 368 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam Çin dahil herhangi bir ülkede günlük bazda en fazla ölü sayısı oldu. İtalya'daki hastaneler yeni vakalarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Kararname, bulaşıcılığı sınırlamak için geçen hafta yürürlüğe konulan acımasız önlemlerle neredeyse durdurulan ekonomiye verilen zararı yumuşatmayı amaçlıyor. Okullar, mağazalar, restoranlar ve spor etkinlikleri kapalı ve İtalyanlara gerekli ihtiyaçları olmadığı sürece evde kalmaları söylendi.

Reuters tarafından görülen taslağa göre bir dizi tedbir arasında, bankalar için devlet garantileri sayesinde şirketler için borç ödemelerini askıya alınması ve şirketlerin tecrit nedeniyle geçici olarak işten çıkarılan işçilere ödeme yapmalarına yardımcı olmak için fonların artırılması yer alıyor.


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